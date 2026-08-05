Aboitiz Power Aktie
WKN DE: A0NAKB / ISIN: PHY0005M1090
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aboitiz Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aboitiz Power lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aboitiz Power die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,18 PHP aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,36 Prozent erhöht. Damals waren 1,12 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 55,91 Milliarden PHP aus – eine Steigerung von 17,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aboitiz Power einen Umsatz von 47,59 Milliarden PHP eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,63 PHP im Vergleich zu 2,70 PHP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 211,73 Milliarden PHP, gegenüber 198,48 Milliarden PHP im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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