Ausblick: Absci präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Absci wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,205 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Absci soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,870 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,940 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at