Absci Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CVW3 / ISIN: US00091E1091
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Absci präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Absci wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,205 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Absci soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,870 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,940 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Absci Corporation Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Absci präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.08.25
|Ausblick: Absci mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.25
|Ausblick: Absci gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)