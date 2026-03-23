Absci Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CVW3 / ISIN: US00091E1091
|
23.03.2026 07:01:06
Ausblick: Absci stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Absci gibt am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 111,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,826 USD, gegenüber -0,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,5 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Absci Corporation Registered Shs
|
23.03.26
|Ausblick: Absci stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.03.26
|Erste Schätzungen: Absci informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Absci präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Absci Corporation Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Absci Corporation Registered Shs
|2,93
|-1,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.