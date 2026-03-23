Absci Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CVW3 / ISIN: US00091E1091

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: Absci stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Absci gibt am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 111,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,826 USD, gegenüber -0,940 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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