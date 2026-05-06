Ausblick: Absci stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Absci lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Absci für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,200 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Absci einen Umsatz von 1,2 Millionen USD eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,795 USD, gegenüber -0,840 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 9,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at