Ausblick: Absci stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Absci lässt sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Absci die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Absci für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,191 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Absci im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 50,85 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,748 USD aus. Im Vorjahr waren -0,840 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 5,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 2,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at