Ausblick: Abu Dhabi Islamic Bank Bearer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Abu Dhabi Islamic Bank Bearer wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,441 AED je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 AED je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Abu Dhabi Islamic Bank Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 3,29 Milliarden AED abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,42 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 25,63 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 AED, wohingegen im Vorjahr noch 1,75 AED vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,73 Milliarden AED erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,31 Milliarden AED waren.

Redaktion finanzen.at