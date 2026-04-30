Abu Dhabi Islamic Bank Bearer Shs Aktie

Abu Dhabi Islamic Bank Bearer Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C8EH / ISIN: AEA000801018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Abu Dhabi Islamic Bank Bearer verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Abu Dhabi Islamic Bank Bearer wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,441 AED je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,420 AED je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Abu Dhabi Islamic Bank Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 3,29 Milliarden AED abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,42 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren, um 25,63 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,90 AED, wohingegen im Vorjahr noch 1,75 AED vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,73 Milliarden AED erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,31 Milliarden AED waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Abu Dhabi Islamic Bank Bearer Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Abu Dhabi Islamic Bank Bearer Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Abu Dhabi Islamic Bank Bearer Shs 21,92 -4,94% Abu Dhabi Islamic Bank Bearer Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:51 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
19:36 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen