Ausblick: Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,062 AED. Dies würde einer Verringerung von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered 0,070 AED je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 17,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,97 Milliarden AED gegenüber 9,33 Milliarden AED im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,293 AED, gegenüber 0,220 AED je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 43,72 Milliarden AED im Vergleich zu 35,90 Milliarden AED im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net