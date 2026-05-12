Ausblick: Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,056 AED je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 AED je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 8,92 Milliarden AED umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,47 Milliarden AED umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 AED, während im vorherigen Jahr noch 0,220 AED erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 39,14 Milliarden AED umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 35,90 Milliarden AED waren.

Redaktion finanzen.at