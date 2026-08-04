Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2H9N9 / ISIN: AEA006101017

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC Registered stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,086 AED je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 72,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 AED je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,49 Prozent auf 10,32 Milliarden AED aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,64 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 13 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,266 AED prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,220 AED je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 40,49 Milliarden AED umgesetzt werden sollen, gegenüber 35,90 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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