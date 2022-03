Ausblick: Acacia Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Acacia Research wird am 31.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,463 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,570 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,073 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 29,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 29,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at