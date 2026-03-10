Ausblick: Acacia Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Acacia Research wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Acacia Research für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,140 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,140 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 22,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 48,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 38,0 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD im Vergleich zu -0,360 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 273,1 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 122,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at