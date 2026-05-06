Acacia Research CorpShs Acacia Technologies Aktie
WKN: 164631 / ISIN: US0038813079
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Acacia Research gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Acacia Research wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Acacia Research noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 59,81 Prozent auf 50,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Acacia Research noch 124,4 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,360 USD im Vergleich zu 0,220 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 194,0 Millionen USD, gegenüber 285,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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