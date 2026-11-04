Ausblick: Acacia Research gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Acacia Research lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Acacia Research 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 45,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 23,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Acacia Research 59,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,340 USD im Vergleich zu 0,220 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 259,3 Millionen USD, gegenüber 285,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net