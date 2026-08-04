Acacia Research CorpShs Acacia Technologies Aktie
WKN: 164631 / ISIN: US0038813079
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Acacia Research präsentiert Quartalsergebnisse
Acacia Research wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Acacia Research für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Acacia Research in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,40 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 49,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 51,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,440 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 194,2 Millionen USD, gegenüber 285,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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