Academedia AB Aktie
WKN DE: A2ALUM / ISIN: SE0007897079
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Academedia AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Academedia AB präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,24 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,830 SEK je Aktie erzielt worden.
Academedia AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,70 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,24 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,73 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,90 Milliarden SEK, gegenüber 19,72 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Academedia AB
|
07:01
|Ausblick: Academedia AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Academedia AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.08.26
|Ausblick: Academedia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.08.26
|Erste Schätzungen: Academedia AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Academedia AB
Aktien in diesem Artikel
|Academedia AB
|10,66
|1,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.