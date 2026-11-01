Ausblick: Academedia AB stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Academedia AB präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,24 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,830 SEK je Aktie erzielt worden.

Academedia AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,70 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,98 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,24 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,73 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,90 Milliarden SEK, gegenüber 19,72 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net