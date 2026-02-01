Academedia AB Aktie
WKN DE: A2ALUM / ISIN: SE0007897079
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Academedia AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Academedia AB lädt am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,05 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,76 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,31 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,89 Milliarden SEK umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,95 SEK, gegenüber 8,14 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 20,15 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 18,53 Milliarden SEK generiert worden waren.
