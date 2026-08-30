Ausblick: Academedia AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Academedia AB wird am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,54 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Academedia AB 3,24 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Academedia AB nach den Prognosen von 3 Analysten 5,69 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,99 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,50 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 8,14 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 20,39 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 18,53 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at