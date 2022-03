Ausblick: Academy Sports and Outdoors gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Academy Sports and Outdoors wird am 29.03.2022 die Bilanz zum am 31.01.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,42 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Academy Sports and Outdoors 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,77 Milliarden USD – ein Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Academy Sports and Outdoors 1,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,25 USD, gegenüber 3,83 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 6,75 Milliarden USD im Vergleich zu 5,69 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

