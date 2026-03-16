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Academy Sports and Outdoors Aktie

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WKN DE: A2QDZ9 / ISIN: US00402L1070

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Academy Sports and Outdoors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Academy Sports and Outdoors lädt am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.01.2026 endete.

19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 4,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,76 Milliarden USD gegenüber 1,68 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,88 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,73 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,09 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 5,93 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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