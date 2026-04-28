Acadia Healthcare Aktie

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Acadia Healthcare informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Acadia Healthcare lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,265 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 194,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 823,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 770,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD, gegenüber -12,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 3,41 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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