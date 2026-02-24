Ausblick: Acadia Healthcare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Acadia Healthcare wird am 25.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,009 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Acadia Healthcare ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 800,2 Millionen USD – ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acadia Healthcare 774,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,95 USD je Aktie, gegenüber 2,78 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,29 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at