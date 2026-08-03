Ausblick: ACADIA Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ACADIA Pharmaceuticals veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,058 USD aus. Im letzten Jahr hatte ACADIA Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 295,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 264,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,387 USD im Vergleich zu 2,30 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at