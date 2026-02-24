ACADIA Pharmaceuticals Aktie

ACADIA Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603035 / ISIN: US0042251084

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: ACADIA Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ACADIA Pharmaceuticals wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 21 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,137 USD. Dies würde einer Verringerung von 84,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ACADIA Pharmaceuticals 0,860 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 12,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 292,8 Millionen USD gegenüber 259,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,809 USD im Vergleich zu 1,36 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 1,08 Milliarden USD, gegenüber 957,8 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

