Ausblick: ACADIA Pharmaceuticals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ACADIA Pharmaceuticals veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,051 USD. Dies würde einer Verringerung von 53,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ACADIA Pharmaceuticals 0,110 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 280,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 14,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ACADIA Pharmaceuticals einen Umsatz von 244,3 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,444 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at