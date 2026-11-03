ACADIA Pharmaceuticals Aktie
WKN: 603035 / ISIN: US0042251084
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: ACADIA Pharmaceuticals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ACADIA Pharmaceuticals lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,199 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ACADIA Pharmaceuticals ein EPS von 0,420 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 332,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 19,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte ACADIA Pharmaceuticals einen Umsatz von 278,6 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,623 USD je Aktie, gegenüber 2,30 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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