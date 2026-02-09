Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie

Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest

WKN: 985331 / ISIN: US0042391096

09.02.2026 07:01:06

Ausblick: Acadia Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Acadia Realty Trust präsentiert in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 89,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 93,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,184 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,190 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 341,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 359,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

