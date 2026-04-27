Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie

Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 985331 / ISIN: US0042391096

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Acadia Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acadia Realty Trust öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Acadia Realty Trust nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 94,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 391,7 Millionen USD, gegenüber 410,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest

mehr Nachrichten

Analysen zu Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest 20,91 -0,14% Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen