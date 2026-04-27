Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie
WKN: 985331 / ISIN: US0042391096
|
27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Acadia Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Acadia Realty Trust öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Acadia Realty Trust nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 94,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 391,7 Millionen USD, gegenüber 410,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest
|
07:01
|Ausblick: Acadia Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: Acadia Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.02.26
|Ausblick: Acadia Realty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Acadia Realty Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Acadia Realty Trust präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest
Aktien in diesem Artikel
|Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest
|20,91
|-0,14%