Ausblick: Acadia Realty Trust verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Acadia Realty Trust öffnet am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Acadia Realty Trust nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 94,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 391,7 Millionen USD, gegenüber 410,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at