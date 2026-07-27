Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie

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WKN: 985331 / ISIN: US0042391096

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Acadia Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Acadia Realty Trust wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,045 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 350,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 92,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 100,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,406 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 377,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 410,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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