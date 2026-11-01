Acadia Realty Trust Shs of Benef.Interest Aktie

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WKN: 985331 / ISIN: US0042391096

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Acadia Realty Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Acadia Realty Trust wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Acadia Realty Trust für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,069 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 94,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Acadia Realty Trust einen Umsatz von 101,0 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,453 USD je Aktie, gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 372,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 410,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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