Ausblick: Acadian Timber legt Quartalsergebnis vor

Acadian Timber lässt sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Acadian Timber die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,268 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,2 Millionen CAD – ein Plus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Acadian Timber 26,6 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,824 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,11 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 97,3 Millionen CAD, gegenüber 90,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at