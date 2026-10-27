Acadian Timber Aktie

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WKN DE: A0YH82 / ISIN: CA0042721005

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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Acadian Timber präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Acadian Timber wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,090 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 16,85 Prozent auf 26,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Acadian Timber noch 23,0 Millionen CAD umgesetzt.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,505 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,70 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 91,2 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 87,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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