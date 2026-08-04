Ausblick: Acadian Timber präsentiert Quartalsergebnisse

Acadian Timber wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,070 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Acadian Timber ein EPS von 0,150 CAD je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent auf 18,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,775 CAD, während im vorherigen Jahr noch 2,70 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 104,7 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 87,0 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at