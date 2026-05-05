Acadian Timber Aktie
WKN DE: A0YH82 / ISIN: CA0042721005
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Acadian Timber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Acadian Timber stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 22,8 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 24,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,710 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,70 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 104,1 Millionen CAD, gegenüber 87,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Acadian Timber Corp
|
07:01
|Ausblick: Acadian Timber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Acadian Timber verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Acadian Timber zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Acadian Timber präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Acadian Timber Corp
Aktien in diesem Artikel
|Acadian Timber Corp
|10,50
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.