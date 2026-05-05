Ausblick: Acadian Timber vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Acadian Timber stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,125 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 22,8 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 8,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 24,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,710 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,70 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 104,1 Millionen CAD, gegenüber 87,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at