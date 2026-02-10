Acadian Timber Aktie
WKN DE: A0YH82 / ISIN: CA0042721005
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Acadian Timber zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Acadian Timber wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,050 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Acadian Timber in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,48 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 17,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 20,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,570 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,24 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 82,3 Millionen CAD aus, im Gegensatz zu 116,2 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
