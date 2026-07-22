Acast AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CR3V / ISIN: SE0015960935
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Acast Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Acast Registered wird am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Acast Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,160 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,440 SEK je Aktie gewesen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,13 Prozent auf 741,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 606,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,713 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,620 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,07 Milliarden SEK, gegenüber 2,42 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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