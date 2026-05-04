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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Accel Entertainment A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Accel Entertainment A lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Accel Entertainment A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,193 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Accel Entertainment A 0,170 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 342,9 Millionen USD – ein Plus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Accel Entertainment A 323,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,797 USD je Aktie, gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1,40 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,33 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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