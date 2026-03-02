Accel Entertainmen a Aktie

Accel Entertainmen a Aktie

WKN DE: A2P59J / ISIN: US00436Q1067

02.03.2026 07:01:06

Ausblick: Accel Entertainment A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Accel Entertainment A wird sich am 03.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,175 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 335,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 317,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,761 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Accel Entertainment Inc Registered Shs -A-1- 11,36 2,25% Accel Entertainment Inc Registered Shs -A-1-

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
