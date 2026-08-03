Accel Entertainmen a Aktie
WKN DE: A2P59J / ISIN: US00436Q1067
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Accel Entertainment A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Accel Entertainment A wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,190 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Accel Entertainment A ein EPS von 0,080 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 356,7 Millionen USD gegenüber 335,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,717 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,600 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,33 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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