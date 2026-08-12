Ausblick: ACCELERANT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ACCELERANT lädt am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ACCELERANT 0,040 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ACCELERANT in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 136,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 279,2 Millionen USD im Vergleich zu 118,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,742 USD, gegenüber -7,490 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,10 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 516,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at