ACCELERANT Holdings Registered Shs Aktie

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WKN DE: A401LD / ISIN: KYG008941083

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: ACCELERANT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ACCELERANT wird am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,158 USD. Dies würde einem Zuwachs von 426,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ACCELERANT 0,030 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll ACCELERANT nach den Prognosen von 6 Analysten 244,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 131,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 105,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,681 USD, gegenüber -7,490 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 516,7 Millionen USD generiert worden waren.

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