Accenture Aktie
WKN DE: A0YAQA / ISIN: IE00B4BNMY34
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Accenture stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Accenture wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,82 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 20 Analysten von einem Zuwachs von 7,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 17,85 Milliarden USD gegenüber 16,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 13,86 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,15 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 25 Analysten auf durchschnittlich 73,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 69,67 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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