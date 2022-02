Ausblick: Acciona stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Acciona stellt am 24.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,48 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Acciona 5,51 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,24 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 68,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,92 Milliarden EUR in den Büchern standen.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,76 EUR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 6,80 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,50 Milliarden EUR, gegenüber 6,47 Milliarden EUR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at