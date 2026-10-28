ACCO Brands Aktie

ACCO Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7D1 / ISIN: US00081T1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.10.2026 07:01:06

Ausblick: ACCO Brands informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ACCO Brands wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,187 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 367,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 3 Analysten bei durchschnittlich 383,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 383,7 Millionen USD.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie, gegenüber 0,440 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,58 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACCO Brands Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu ACCO Brands Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ACCO Brands Corp 4,38 -2,23% ACCO Brands Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen