ACCO Brands Aktie

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WKN: A0F7D1 / ISIN: US00081T1088

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: ACCO Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ACCO Brands wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass ACCO Brands für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,053 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent auf 319,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 317,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,840 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,54 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahr.

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