Ausblick: ACCO Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ACCO Brands wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,267 USD gegenüber 0,310 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ACCO Brands in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 402,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 394,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,440 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at