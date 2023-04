Ausblick: Accolade präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Accolade wird am 27.04.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2023 – vorstellen.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,415 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 99,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,492 USD im Vergleich zu -1,930 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 363,5 Millionen USD, gegenüber 310,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at