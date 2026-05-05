Ausblick: Accuray veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Accuray stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,050 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 400 Prozent verringert. Damals waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,18 Prozent auf 111,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,320 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 443,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 458,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at