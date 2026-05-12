AcelRx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3DWPN / ISIN: US00444T2096
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AcelRx Pharmaceuticals lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AcelRx Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,067 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AcelRx Pharmaceuticals in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,277 USD je Aktie, gegenüber -0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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