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WKN DE: A3DWPN / ISIN: US00444T2096

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AcelRx Pharmaceuticals lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AcelRx Pharmaceuticals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,067 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AcelRx Pharmaceuticals in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,277 USD je Aktie, gegenüber -0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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