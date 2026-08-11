AcelRx Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A3DWPN / ISIN: US00444T2096

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AcelRx Pharmaceuticals wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,063 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AcelRx Pharmaceuticals noch -0,100 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll AcelRx Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,238 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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