AcelRx Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A3DWPN / ISIN: US00444T2096
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AcelRx Pharmaceuticals wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,063 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AcelRx Pharmaceuticals noch -0,100 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll AcelRx Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,238 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,340 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AcelRx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu AcelRx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AcelRx Pharmaceuticals Inc Registered Shs
|1,17
|-3,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.