AcelRx Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A3DWPN / ISIN: US00444T2096

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: AcelRx Pharmaceuticals veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AcelRx Pharmaceuticals wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AcelRx Pharmaceuticals noch ein Verlust pro Aktie von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,200 USD, gegenüber -0,340 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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